Caparezza in concerto al Forum di Assago per Museica Tour

Sale l’attesa per i due appuntamenti in programma nei prossimi giorni al negozio Varese Dischi. Il piccolo store di Galleria Manzoni infatti, ospiterà due tra i più amati artisti del panorama musicale italiano. Diversi per genere, hanno però in comune un amore per le rime.

Stiamo parlando di Ghemon e Caparezza; il primo sarà al negozio di dischi per la presentazione del suo nuovo album dal titolo “Mezzanotte” che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo “Orchidee”. Per l’artista campano si tratta del quarto lavoro in studio, su cui era all’opera ormai da diverso tempo. L’album è stato registrato e prodotto fra le Officine Meccaniche di Mauro Pagani di Milano, e il Red Bull Studio Mobile di Tommaso Colliva e continue 14 tracce inedite. L’appuntamento con Ghemon è per sabato 23 settembre alle ore 14. Come spiegato dagli organizzatori, per avere il pass d’accesso e incontrare Ghemon è necessario acquistare il disco in negozio (prenotazione e informazioni allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com).

Caparezza invece, sarà al negozio varesino lunedì 25 settembre, alle 18 per una tappa del tour di presentazione del suo ultimo lavoro discografico dal titolo Prisoner 709, il settimo lavoro dell’artista. Diverse le collaborazioni contenute in questo suo nuovo progetto.

Come spiegato dagli organizzatori, per avere il pass d’accesso e incontrare Caparezza è necessario acquistare il disco in negozio (prenotazione e informazioni allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com).