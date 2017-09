A Varese il concerto del ventennale del Coro Divertimento Vocale

Gallarate via Leonardo da Vinci (da Google)

Sabato 30 settembre alle 21.00 presso il Teatro Apollonio di Varese, ingresso libero, si terrà il concerto dell’anniversario per il ventennale del Coro Divertimento Vocale di Gallarate. Interverranno insieme al coro “festeggiato” il Coro Alpini di Varese, la Soprano Clelia Croce, gli ex coristi, le associazioni con le quali il CDV ha attivato numerose iniziative benefiche.

Il concerto vedrà la presenza del sindaco di Gallarate Andrea Cassani, di Varese Davide Galimberti, di Monsignor Ivano Valagussa, Don Alberto Dell’Orto e numerose autorità del territorio.

Il Coro proporrà brani rappresentativi dei vari ambiti stilistici: Pop, Jazz, A Capella e Gospel. Presenta la serata Matteo Inzaghi.

«Come tutte le realtà complesse e di successo, anche questa nostra Associazione ha potuto nascere, crescere, affermarsi, raggiungere obiettivi importanti (vent’anni fa impensabili), grazie a persone, enti e organizzazioni che in noi hanno creduto. Con il loro contributo e sostegno, quello che era un sogno è diventato una bella e grande realtà – ha spiegato il presidente del Coro Ing. Luciano Spairani – Ringraziamo per questo splendido risultato in primis i fondatori, poi l’ Associazione Gulliver, che ha fornito la prima sede prove a Gallarate, e tutti coloro che, amministrazioni, associazioni, singoli e staff, ci hanno supportato in questi anni»