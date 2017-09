A Villa Fara Forni le opere della pittrice naturalista Daniela Venuti

Foto varie

Animali, piccoli scorci del bosco, uccellini e fiori. Per un viaggio incantevole nella natura ritratta da un’artista sensibile e straordinariamente brava, non si può mancare la mostra di opere della pittrice naturalista Daniela Veluti, che sarà inaugurata sabato 16 settembre, alle 18, a Villa Fara Forni a Vedano Olona.

Nella sala al piano terra della villa che ospita la biblioteca, saranno in esposizione alcune delle opere recenti dell’artista, nota al grande pubblico per le sue collaborazioni con le riviste Airone ed Argos.

La mostra sarà visitabile fino al 24 settembre tutti i giorni dalle 14 alle 18.

Daniela Veluti collabora con le maggiori case editrici italiane realizzando illustrazioni per enciclopedie di animali, testi scolastici e riviste specializzate in natura (Airone, Argos, ecc.)

Lavora anche con case editrici giapponesi, che le affidano le illustrazioni di fiabe e racconti per ragazzi.

Dal 1981 al 1985 ha vissuto a New York avendo così l’occasione di viaggiare in Nord America ed in particolare in Canada, paese dalle straordinarie opportunità per una pittrice naturalista.

Di ritorno in Italia ha scelto di vivere nella campagna piemontese e, da una decina d’anni, si è trasferta in provincia di Varese.