A Villa Truffini quattro concerti di musica da camera

Tutto è pronto per la 6^ edizione della stagione di musica da camera organizzata dall’Associazione Più che suono con il patrocinio del Comune di Tradate.

Il ciclo di concerti avrà inizio sabato 23 settembre con il primo appuntamento con Sandra Landini, docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “A.Buzzolla” di Adria, al pianoforte mentre secondo, in programma sabato 30 settembre, vedrà la performance del noto pianista torinese Giorgio Costa.

Sabato 7 ottobre si esibiranno la soprano Susy Picchio, artista che nel 2011 ha ricevuto in Campidoglio a Roma il Premio Ignazio Silone per la Cultura, accompagnata da Massimiliano Brizio al pianoforte. Ultima serata quella di sabato 14 ottobre con l’ensamble di fiati “Musica aperta” con Pieralberto Cattaneo direttore e il Duo Madè (Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi) pianoforte a quattro mani. Tutti i concerti si svolgeranno a Villa Truffini, in corso Bernacchi a partire dalle 21. L’ingresso sarà libero.