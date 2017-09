A8, chiusa l’entrata di Busto Arsizio

busto arsizio a8

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di lunedì 18 alle ore 05:00 di martedì 19 settembre, sarà chiusa l’entrata di Busto Arsizio, verso Varese, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gallarate.