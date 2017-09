Abbatte la recinzione e si ribalta in un campo

Samarate

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con la sua auto sulla strada che congiunge Busto con Samarate.

vigili del fuoco incidente stradale È successo alle 8:30 di lunedì 18 settembre, in territorio di di Busto Arsizio, in via per Samarate. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver divelto la recinzione di una proprietà privata, si è ribaltato nel piazzale antistante un fabbricato.

Il 118 ha soccorso l’uomo, portato in ospedale in codice giallo (ferito, non in pericolo di vita). I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’automezzo, successivamente recuperato da un carroattrezzi, e l’area circostante.