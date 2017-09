Achille Bonito Oliva, il critico d’arte al Salone Estense

Tempo libero generica

In occasione della mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales, Villa e Collezione Panza, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Varese, partecipa a Cult City, importante progetto di Regione Lombardia per la promozione turistica delle capitali d’arte della Lombardia, nell’ambito del quale propone un ciclo di quattro incontri – eventi tematici collaterali – che esplorino il processo creativo dell’artista tra arte visuale, poesia, design, teatro e architettura.

La mostra di Robert Wilson, organizzata dal FAI, dialoga con la città attraverso quattro incontri che affrontano quattro differenti temi che si terranno nel Salone Estense, presso la sede del Comune di Varese mercoledì 13, 20, 27 settembre e 4 ottobre 2017 alle ore 21.

Prossimo appuntamento mercoledì 20 settembre con Achille Bonito Oliva, che ebbe già modo di collaborare con Wilson in occasione della mostra Voom Portraits presentata nel 2009 a Palazzo Reale a Milano, per la quale scrisse le didascalie. Nel corso della serata, il celebre critico ispiratore del movimento della Transavanguardia esaminerà attraverso i Videoportraits, la poetica di Robert Wilson e la sua trasversalità.

Seguiranno gli incontri di mercoledì 27 settembre con Roberto Ziliani e mercoledì 4 ottobre con Giovanni Agosti.

Cenni biografici su Achille Bonito Oliva

Nasce a Caggiano (SA) nel 1939. Aderisce inizialmente al Gruppo 63 pubblicando due raccolte di poesie: nel 1967 “Made in mater” e nel 1968 “Fiction poems”. In seguito si dedica più espressamente e con continuità alla critica d’arte, rivoluzionandone stile e funzione in un’ottica che ne amplia il concetto, innovandolo. Fra le sue iniziative più note e al quale il suo nome è indissolubilmente legato, vi è la promozione e la guida del gruppo artistico “Transavanguardia”, la cui estetica di base celebra il ritorno alla pratica tradizionale dell’arte, in contrapposizione all’ideologia progressista delle avanguardie, con opere che riprendono pittura e scultura, sino ad allora negate da parte dello schieramento dell’arte “concettuale”. A partire dagli anni Ottanta ha organizzato diverse mostre, tra le quali si annoverano “Artisti italiani contemporanei” del 1983, “Nuove trame dell’arte” del 1985 e “Minimalia” del 1987. Nel 1990 dirige la 45° edizione della Biennale di Venezia intitolata “Punti cardinali dell’arte”. Tre anni dopo è il curatore della sezione arti visive. Nel corso della sua carriera di critico d’arte ha scritto molte monografie dedicate ad artisti contemporanei, fra i quali: Francis Bacon, Mario Ceroli, Tano Festa, Mimmo Paladino, Larry Rivers, Mario Schifano, Yoko Ono. È inoltre autore di saggi sul manierismo, le avanguardie storiche e le neoavanguardie. Achille Bonito Oliva è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui nel 1991 il Valentino d’Oro, premio internazionale per la critica d’arte. Dal 1968 vive a Roma, dove insegna Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università “La Sapienza”.

La mostra Robert Wilson for Villa Panza. Tales è visitabile fino al 15 ottobre 2017 a Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese. Orari: tutti i giorni, tranne i lunedì non festivi, dalle 10 alle 18.

Ingresso: Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI (o rinnova l’iscrizione) al momento della visita; Adulti 13 euro (martedì e mercoledì ridotto 10 euro); Iscritti FAI e Bambini (4-14 anni) 6 euro; Studenti (fino a 26 anni) 8 euro giorni feriali e 10 euro sabato, domenica e festivi; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 euro.

Cult City #inLombardia è un progetto regionale unitario per la promozione turistica delle capitali d’arte della Lombardia, frutto della collaborazione strategica tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, Explora e gli 11 capoluoghi di provincia lombardi.

Luogo: Salone Estense, Via Luigi Sacco 5, Varese

Giorni e orari: mercoledì 20, 27 settembre e 4 ottobre 2017, alle ore 21

Ingresso: gratuito

Per informazioni sulla mostra di Robert Wilson e sugli incontri di Cult City: tel. 0332 283960; faibiumo@fondoambiente.it; www.robertwilsontales.it. Per informazioni su Villa e Collezione Panza: www.villapanza.it.