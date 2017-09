Ad Angera si discute “Il dono eterno delle api”

Foto varie

Il Civico Museo Archeologico di Angera e SlowFood Provincia di Varese organizzano il convegno annuale dedicato al paesaggio agroalimentare antico, nel weekend di conclusione del Settembre angerese, quest’anno dal titolo: “Melissa: il dono eterno delle api operose“.

Il tema scelto per il 2017 sono infatti le api e il miele: la storia delle api è infatti indissolubilmente legata alla storia e allo sviluppo culturale dell’Uomo e l’irrinunciabile esistenza di tali piccoli insetti rende il tema scelto di grandissima attualità.

Le problematiche emerse negli ultimi anni a causa dell’uso di pesticidi e di altri fattori tossici per le api saranno tra gli argomenti trattati da entomologi, archeologi, veterinari, biologi, ricercatori e apicoltori: nella giornata di approfondimento si parlerà delle caratteristiche delle api e dei loro prodotti, dalle epoche più remote ad oggi, oltre che delle proprietà caloriche, antisettiche e terapeutiche del miele. Sarà possibile inoltre vedere un insolito alveare esagonale realizzato da un artista contemporaneo e si potranno assaggiare alcuni prodotti a base di miele.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma i posti sono limitati: solo coloro che risultano regolarmente iscritti al convegno potranno inoltre partecipare alle degustazioni correlate. Informazioni o prenotazioni a: prenotazioniangera@gmail.com.

Il convegno si svolge durante le Giornate Europee del Patrimonio, e fa parte delle celebrazioni per il Settembre Angerese 2017.

Domenica 24 Settembre, poi dalle 15.00 tradizionale sfilata dei carri vendemmiali che conclude il Settembre Angerese. Informazioni e programma dettagliato degli eventi su www.angera.it FB AngeraTurismo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 23 Settembre 2017

Sala Consiliare, Via Cavour, Angera.

MELISSA. Il dono eterno delle api operose

10.00 – Registrazione dei partecipanti

10.30 – Saluti del Sindaco e delle Autorità presenti.

Modera Cristina Miedico. Museo Archeologico di Angera

11.00 – Le Api, anello fondamentale della catena naturale

Claudio Porrini. Dipartimento di scienze Agrarie,

Università di Bologna

11.20 – Il Vaso campaniforme e l’apicoltura in epoca pre e protostorica

Filippo Maria Gambari, Museo delle Civiltà di Roma

11.40 – Ceramica da miele in epoca romana in Italia settentrionale

Patrizia Cattaneo, Museo Archeologico di Legnano

12.00 – Api nell’Arte. L’alveare esagonale

Daniele Giunta, artista

12.20 – Miele nella gastronomia storica

Laura Mussi, Archeologa, Il Convivio, archeogastronoma

12.40 – Domande e discussione

13.00 – Pausa pranzo Miele, nettare e ambrosia nel cibo e non solo.

L’ Amministrazione offre un piccolo buffet ai relatori e

ai partecipanti al convegno. Il rinfresco si tiene presso

la Sala Multifunzionale del Museo Archeologico, via

Marconi 2, Angera.

Durante il Convegno verranno esposte alcune arnie storiche.

Un particolare ringraziamento a Davide Zeni e al Museo

Apiario dell’Abbazia dei Padri Benedettini di Finale Pia (Sv)

www.museodelleapi.it,

che hanno messo a disposizione i reperti in mostra.

Modera Filippo Maria Gambari. Museo delle Civiltà di Roma

15.00 – Le api e la scoperta educativa: allevare i cinque sensi

Marzio Marzorati, Legambiente

15.20 – Principali cause del declino delle api e sue conseguenze

Patricia Pazos, biologa

15.40 – Api per la biodiversità – Le arnie Top Bar

Marco Valentini – Apicoltore – Bioapi Anghiari AR

16.00 – Il pascolo per le api e le città amiche delle api

Jacopo Milazzo, veterinario

16.20 –Ape nera sicula – Presidio Slow Food

Alberto Senaldi – Slow Food Condotta Prov. di Varese

16.40 – I mieli varesini e la DOP del miele di Acacia

Davide Zeni, Consorzio Qualità Miele Varesino, Associazione produttori apistici Varese

17.00 – Brindisi di saluto con degustazione di prodotti a

base di miele