Addio a Rizieri Maglio, anima di Sos e della banda

Rizieri Maglio, di soli 59 anni, è deceduto nella serata di martedì 5 settembre.

Socio di SOS dal 2012, da quando era andato in pensione, era facile trovarlo in sede quotidianamente per la sua grande disponibilità nei servizi di accompagnamento disabili e anziani con auto.

«Grazie Rizieri per quanto hai fatto per l’Associazione e per i bisognosi del nostro territorio. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia».

Rizieri è stato per anni anche un punto fisso del corpo filarmonico cittadino malnatese.

Condoglianze alla moglie e ai figli da parte della redazione di VareseNews.