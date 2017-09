Addio al geometra Mario Alioli, “anima” della Canottieri

Canottieri - Lago di Varese

È morto all’età di 85 anni il geometra Giuseppe Mario Alioli, ex presidente della Canottieri Varese, che ha ricoperto anche incarichi in Aspem – con funzioni di controllo – negli anni Settanta-Ottanta.

I funerali si terranno oggi, martedì 12 luglio 2017, alle 15:30 presso la chiesa della Brunella a Varese.

A salutarlo con un post commosso proprio la Canottieri. «Ci ha toccato ancora volta nel profondo come sempre ha saputo fare col suo cuore grande. Tutta la Canottieri Varese, come una grande famiglia, la ricorderà per sempre con la stessa intensità d’affetto con cui si ricorda un genitore, tanto sono stati la dedizione e l’affetto che ha profuso per noi tutti in oltre trent’anni di vita sociale prima come Presidente e poi come Probiviro, vigile e severo con chiunque per il bene della nostra società. Sempre».

«Noi eravamo ragazzi e lei c’era, siamo cresciuti e ci ha preso per mano, guidati e protetti con la sua competenza e generosità, le dobbiamo tanto, i canottieri di oggi devono a lei tutto. Ha consigliato, ha ammonito e quindi condiviso tutte le vicissitudini della nostra realtà spesso in modo determinante con il vigore e la lucidità che l’hanno sempre contraddistinta unitamente ad una rettitudine e ad un’onestà d’altri tempi che ci saranno sempre d’esempio. Come un buon padre di famiglia mentre ci spronava ci dava nuovi obiettivi e tanto ancora aveva da dare e tanto avrebbe dovuto dare per una associazione che aveva visto suo figlio Enrico gareggiare per i nostri colori assieme a tanti ragazzi come noi, come Lui. Caro Mario accettiamo anche questo tuo ultimo passo in silenzio verso Enrico, ora siamo certi starete finalmente chiacchierando, stai tranquillo accanto a lui noi staremo vicini ad Anna, ma sappi che da maestro di vita severo e punto di riferimento quale eri il vuoto che lasci sarà incolmabile. Continua a seguirci e guidarci perché nella nostra identità forte è quanto hai saputo essere. Ci mancherai tanto».