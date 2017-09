Adottato uno dei cagnolini tenuti chiusi nel bagno

Foto varie

Ricordate i quattro cuccioli trovati nel bagno di un appartamento domenica scorsa dalla polizia locale di Milano?

Uno di loro è diventato varesino d’adozione, e ha trovato posto nella casa di un affezionato lettore di Varesenews.

Il fatto del ritrovamento dei cani suscitò grande attenzione mediatica, soprattutto alla vista della foto che li ritraeva in una sorta di gabbia all’interno dell’angusto spazio, tra l’altro in condizioni igieniche non proprio da grand hotel.

In molti si sono interessati della sorte di quei piccoli, incroci tra pastore australiano e bovaro del Bernese.

Foto varie

Un lettore di varesenews ha visto i cani, è risalito al comando della polizia locale responsabile per la zona Corvetto, a Milano, e ha contattato il Comune, riuscendo a scoprire che c’era la possibilità di adottare uno dei cuccioli.

Detto, fatto: ora il cagnolino si trova nel giardino di casa del nostro lettore ed ha trovato altri amici a quattro zampe che gli faranno da guida finché non diventerà grande.