Con l’affido si diventa grandi… tutti

affido famigliare

L’accoglienza e l’affido famigliare sono due condizioni temporanee di assistenza volte a garantire adeguato sostegno a un minore e alla sua famiglia durante un periodo di difficoltà, nell’ottica di affiancamento nella soluzione dei problemi che hanno portato all’attivazione dell’intervento.

Se ne parlerà venerdì 29 settembre alle 20.45 presso la Parrocchia S.Trinità di Samarate, in via dello Statuto, a seguito della proiezione del film “Little sister” di Hirokazu Kore’eda. L’incontro fa parte del ciclo di appuntamenti organizzati dalla cooperativa sociale La casa davanti al sole insieme all’ambito distrettuale di Gallarate gratuiti e aperti a tutti per confrontarsi sulle pratiche dell’accoglienza e dell’affido famigliare.

I successivi appuntamenti si svolgeranno: lunedì 9 ottobre presso la Parrocchia San Giulio di Cassano Magnago (proiezione di film con dibattito) mentre venerdì 20 e venerdì 27 ottobre presso l’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo si terranno due serate informative e di formazione sui temi in questione.

Per il calendario completo dell’evento si può guardare il sito della Casa davanti al sole.