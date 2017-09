Aggredisce amico con pinza, Daspo da Biumo

Ragazzi africani vanno a lavorare

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della questura di Varese su un Daspo urbano.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati minori sono stati incrementati i controlli da parte degli uomini della Volante della Questura nei luoghi di maggiore aggregazione extracomunitaria. Proprio nel corso di un controllo nella zona di Biumo inferiore, la notte scorsa un equipaggio della Volante si è imbattuto in uno straniero che, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, creava disordine nei pressi di un esercizio pubblico.

(foto repertorio)

In particolare l’uomo, dopo aver discusso con un connazionale, lo ha inseguito con una pinza per alimenti in metallo e, nonostante abbia notato l’arrivo della volante della Polizia, non ha desistito nel suo intento. Gli operatori sono prontamente intervenuti bloccandolo con difficoltà, tanto che hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray al peperoncino dato loro in dotazione.

B.O., cittadino nigeriano di anni 37 ospite di un’associazione benefica della provincia, è stato deferito alla locale A.G. per i reati di detenzione di oggetti atti ad offendere e resistenza a P.U.

Particolare di rilievo è che per la prima volta in provincia gli agenti hanno proceduto alla notifica a suo carico c.d. “Daspo Urbano” che impedirà a B.O. di frequentare il rione di Biumo per 48 ore, obbligandolo inoltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.