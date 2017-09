Ai Pavoni con Caravaggio: storie di caduta, conversione e salvezza

Caravaggio: storie di caduta, conversione e salvezza. Un viaggio alla scoperta di un artista straordinario, che con i suoi capolavori riesce a parlare con forza dei grandi temi della vita, cercando nel quotidiano l’eterno. L’appuntamento è all’Istituto Pavoni di Tradate, il 3 ottobre alle ore 20:45, con il critico d’arte, giornalista e scrittore Luca Frigerio, autore del libro Caravaggio. Le luci e le tenebre.

L’incontro è organizzato da Ex_tra, giovane associazione degli ex alunni del Pavoni, che negli ultimi mesi ha portato al “Castello” ospiti importanti, come Umberto Ambrosoli, “per mostrare quale esperienza eccezionale sia essere uomini, cittadini, genitori e costruire con la propria vita la società in cui si desidera vivere” e il vicedirettore della “Gazzetta” Pier Bergonzi, che ha dialogato di ciclismo con un pubblico di appassionati e di curiosi in occasione del centesimo Giro d’Italia.

Durante l’incontro Luca Frigerio accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del Caravaggio attraverso alcuni capolavori a soggetto sacro, come l’Incredulità di Tommaso, la Vocazione di Matteo, la Madonna dei Pellegrini e la Deposizione di Cristo, da cui emergono l’elevata spiritualità unita all’esuberante sensualità dell’artista, la disperazione e la speranza, le luci e le tenebre. L’ingresso è gratuito.