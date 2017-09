Aids: chiuso l’ambulatorio pubblico che eseguiva i test

attività degli infermieri

I contagi tra giovani ventenni del virus HIV sono in aumento. L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dal professor Paolo Grossi, primario della clinica di infettivologia dell’ospedale di Varese.

« Manca la consapevolezza del rischio – aveva commentato il primario - si è abbassata la guardia, non si prendono precauzioni ma, quel che fa più paura, è l’incoscienza dei giovani che non si eseguono gli screening. Così si presentano in ospedale quando ormai la malattia è conclamata, le possibilità di limitare le conseguenze sono più basse. A volte arrivano con patologie non più curabili».

Controlli, dunque, per prevenire che il contagio si trasformi in malattia. Fino allo scorso anno, a Varese era operativo il centro MTS all’Asl di via Rossi. Un centro dove effettuare anonimamente e gratuitamente i test per evidenziare il possibile contagio da HIV.

Dal gennaio di quest’anno, però, l’ambulatorio ha chiuso e i pazienti di Varese sono dirottati allo stesso ambulatorio ma a Como.

«Dal gennaio 2107 il centro MTS di Varese – spiegano dall’ATS Insubria - non essendo stata rinnovata la convenzione con ASST Settelaghi per collaborazione dell’infettivologo nella fase di transizione della piena applicazione della Legge 23/2015, opera solo come counseling telefonico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 – n. verde 800012080.

Gli operatori sanitari danno informazioni di tipo sanitario preventivo e, nel caso fosse richiesta la possibilità di accesso per screening per Hiv e malattie sessualmente trasmissibili (MTS), indirizzano al centro MTS sede di Como dove il lunedì e il mercoledì ore 11,30-14.00 è aperto l’ambulatorio preventivo.

Il n. verde per l’ambulatorio di Como, dove è preferibile accedere con appuntamento, è attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 : 800896972

Il centro offre gratuitamente counseling medico e prelievo venoso per test Hiv e MTS in forma gratuita ed anonima. In sede attigua è operativo in modo integrato l’ambulatorio clinico dermatologico per la diagnosi e cura delle MTS gestito dagli specialisti dermatologi dell’ospedale S. Anna ASST Lariana cui eventualmente viene inviato l’utente in caso di necessità».

Dal 1° gennaio 2018 però anche questa alternativa cesserà : « le attuali convenzioni con le ASST afferenti ad ATS,che stabiliscono queste modalità transitorie, scadranno e si dovrebbe transitare anche l’ambulatorio preventivo MTS alle ASST».