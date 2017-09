Airbnb, gli albergatori varesini studiano il fenomeno “turismo alternativo”

Eventi a Varese

“Turismo e shadow economy: tutela del consumatore, concorrenza leale ed equità fiscale” è il titolo del convegno che si terrà il prossimo 15 settembre, alle 10, presso il Centro Congressi Ville Ponti.

L’incontro mostrerà i risultati di una indagine commissionata da Federalberghi Varese, Varese Convention & Visitors Bureau e condotta dalla Incipit Consulting, società specializzata in ricerca, consulenza e formazione in ambito turistico.

«L’obiettivo di questa ricerca è quello di fare luce, con riferimento alla provincia di Varese, sul fenomeno dell’offerta turistica sommersa, rappresentata dall’ospitalità alternativa fornita in alloggi non rilevati dalle statistiche ufficiali e, dunque, non registrata e quantificata.

Il progetto analizza l’offerta ricettiva presente nelle principali piattaforme di prenotazione online, focalizzandosi in particolare su Airbnb che, detenendo la quota più rilevante del mercato dell’affitto turistico in rete, è quello che consente di intercettare questo fenomeno in maniera più completa.

Il sommerso statistico legato all’uso turistico delle abitazioni private ha assunto in questi ultimi anni dimensioni sempre più ragguardevoli ed è quindi divenuto necessario stabilire regole uguali per tutti anche nell’interesse della tutela del consumatore e dell’equità fiscale – ha spiegato il presidente di Federalberghi Varese, Frederick Venturi – Da anni la nostra organizzazione si sta battendo contro questo fenomeno che distorce la concorrenza, crea situazioni di lavoro nero, indebolisce l’indotto, provoca minori introiti all’erario e, non da ultimo, aumenta l’insicurezza per i cittadini».

Il Convegno del 15 settembre, oltre a far luce sulle dimensioni del fenomeno dell’abusivismo: «Vuole stimolare un maggior controllo e un’azione più incisiva da parte delle autorità ed enti coinvolti considerando che – come sottolinea il presidente di Varese Convention&Visitors Bureau, Fabio Lunghi – diverse altre realtà del settore si configurano spesso come attività imprenditoriali vere e proprie, nel pieno rispetto della normativa».

All’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio di Camera di Commercio e Provincia di Varese sono attesi i rappresentati delle Istituzioni e delle Amministrazioni Comunali, nonché gli esponenti delle varie forze di Polizia e della Guardia di Finanza