Al castello di Masnago la “città ideale”, Castiglione Olona

L\'alba della Collegiata

Giovedì 28 Settembre, alle 17.30, al Castello di Masnago, verrà presentato il documentario “La città ideale di Castiglione Olona”.

Realizzato dalla sezione di Varese di Italia Nostra e dall’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities dell’Università dell’Insubria, il documentario è stato finanziato da Italia Nostra con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, è stato prodotto da DiSTALab (Laboratorio Multimediale dell’Università degli Studi dell’Insubria). E’ disponibile come DVD.

A curarne la redazione, il Presidente della sezione di Varese di Italia Nostra, Carlo Mazza, Andrea Spiriti, docente di Storia dell’Arte Moderna dell’Università dell’Insubria e il direttore del Research Center, Gianmarco Gaspari.

CASTIGLIONE OLONA, CITTA’ “PENSATA” DALL’UMANESIMO

Castiglione Olona è nata dalla volontà del cardinale Branda Castiglioni di realizzare un microcosmo europeo basato sull’attività di artisti lombardi, veneti, toscani, francesi, tedeschi, boemi, ungheresi e inglesi.

Il documentario, che sarà illustrato da uno degli autori, Andrea Spiriti, è stato concepito allo scopo di fornire un’offerta visiva sull’evoluzione e sulla logica della prima città ideale dell’Umanesimo e contiene una rappresentazione analitica del Palazzo Branda Castiglioni, cuore del rinnovamento urbano quattrocentesco promosso dal cardinale Branda Castiglioni e oggi sede principale dei Musei Civici di Castiglione. Insieme a questo, è rappresentata una visione dettagliata del patrimonio dell’intera città.