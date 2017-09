Al Gagarin, al via la stagione live

musica

La stagione concertistica del Circolo Gagarin di Busto Arsizio si preannuncia ricchissima: l’anno scorso il Circolo ha organizzato e ospitato più di 50 concerti e quest’anno non sarà da meno. Da settembre a dicembre, 25 sono le band già confermate e che ne calcheranno il palco.

Tra le band internazionali, segnaliamo il concerto di Jarboe, cantante di “culto” nordamericana e per molti anni nella formazione della band seminale newyorkese Swans, ma anche i Tides From Nebula, band polacca di riferimento nell’ambito del post-rock strumentale e visionario. Tanti anche gli ospiti italiani, dal rapper di notte (e professore di italiano di giorno) Murubutu, ai psichedelici Giobia, al giovanissimo duo rock Mood al violoncello di Matteo Bennici.

Tante, come sempre, saranno le band locali coinvolte, a dimostrazione di una vitalità musicale territoriale che non si assopisce mai e che il Circolo vuole continuare a coltivare e supportare attivamente. «L’Associazione ha sempre sostenuto l’espressione musicale più underground e anche quest’anno, pur in una proposta molto eterogenea nello stile, troveranno spazio tante forme più o meno convenzionali dell’espressione musicale», spiega Francesco Tosi, presidente dell’Associazione 26per1, ente gestore del Circolo Gagarin, e responsabile della programmazione musicale.

Prossimi concerti:

Sabato 23 settembre: Lylo + Riccardo Crespi

Sabato 30 settembre: Matteo Bennici + Qualunque

Venerdì 6 ottobre: Regarde + Council of Rats

Sabato 14 ottobre: Tides From Nebula (PL) + Volta

Giovedì 19 ottobre: Jarboe (US) + Father Murphy

Per tutti i dettagli e la programmazione completa: www.circologagarin.it

Aperto tutti i weekend, da venerdì a domenica, dalle ore 20.30, Circolo Gagarin si trova in via Galvani 2bis, Busto Arsizio. È possibile lasciare l’auto nel parcheggio gratuito del Museo del Tessile, a pochi metri dal Circolo. Per accedere al Circolo Gagarin e a tutte le sue iniziative è necessario essere soci Arci.

La tessera Arci 2016/2017 sarà valida fino al 30 settembre 2017. Dal primo ottobre sarà necessario avere la tessera Arci 2017/2018.

Contatti:

www.circologagarin.it

www.facebook.com/circologagarin

stampa@circologagarin.it