Al monastero di Cairate la presentazione del libro sulla Molina spa

Foto varie

Domenica 1 ottobre alle ore 11, presso il monastero di Santa Maria assunta di Cairate, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Pesi piuma che vanno al massimo” del giornalista Luciano Landoni, la storia plurisecolare della Molina &c spa, azienda famosa nel mondo per la produzione di piume d’oca. A condurre la società oggi c’è Agostino Molina junior quarta generazione in azienda. Un classico esempio di quel capitalismo familiare italiano che rappresenta la spina dorsale del Paese.

LEGGI LA RECENSIONE