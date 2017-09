Al PalA2a scocca l’ora della Openjobmetis

Memorial Di Bella, la Openjobmetis batte Torino

I più appassionati e i più attenti hanno già osservato con attenzione la nuova Openjobmetis in occasione delle amichevoli vicine (Castelletto Ticino, Desio) o lontane (Chiavenna, Caorle). Come di consueto però, prima di esordire in campionato – domenica 1 ottobre, 20,45 al PalA2a contro Venezia – la squadra biancorossa si svelerà davanti al pubblico di Masnago con un’amichevole in programma alle 20,30 di mercoledì 20.

Di fronte a Hollis e soci ci saranno i “vicini di casa” dei Lugano Tigers, già “sparring” estivo in qualche occasione negli anni scorsi e che nell’ultimo campionato sono arrivati sino alla “bella” delle semifinali contro il Monthey, poi vincitore del titolo rossocrociato.

La squadra di Caja si presenterà al completo per l’occasione: l’allenamento della vigilia ha visto in campo tutti gli effettivi compreso Stan Okoye che nell’ultima amichevole disputata – a Caorle contro Saratov – aveva disputato solo metà gara per via di una botta a uno stinco. L’attesa maggiore è forse per Cameron Wells, il playmaker titolare che ha saltato alcuni test precampionato e che in quelli giocati non ha inciso in modo particolare, nonostante sia considerato uno dei cardini della squadra. Poco male, comunque: chi ricorda un “califfo” come Randy Childress sa bene quando poco contino (meglio: possano contare) le esibizioni estive. Ma è chiaro che il Wells di campionato dovrà essere ben più ficcante.

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

SQUADRA DAI CONSORZIATI

Un altro dei momenti classici degli ultimi anni si è tenuto lunedì sera a Castiglione Olona: la squadra al gran completo si è infatti presentata ai componenti del consorzio “Varese nel Cuore” in una serata organizzata nella sede di Nau Ottica, uno dei partner con più lunga militanza nell’associazione proprietaria del club. Ad accogliere i giocatori la “padrona di casa” e vicepresidente di Pallacanestro Varese, Monica Salvestrin. Presenti anche il sindaco Davide Galimberti, Luca Thomas Villa del trust “Il basket siamo noi”, Toto Bulgheroni e Gianfranco Ponti.

A proposito di Ponti, va registrato il primo arrivo – seppur in prova – di un giovane prospetto per il settore giovanile. Si tratta del 15enne bosniaco Milos Prodanovic che si allenerà con l’under 18.

IL CAMPIONATO SU EUROSPORT

Si è tenuta questa mattina – martedì 19 – alla Terrazza Martini di Milano la presentazione del campionato di Serie A, con la grande novità legata alla trasmissione delle partite. Come noto da alcune settimane, accanto alla Rai che detiene i primi diritti (e la partita in chiaro della domenica sera), quest’anno ci sarà Eurosport che oltre a mandare in onda alcune gare sui propri canali tv garantirà la copertura di tutte le partite. Queste saranno visibili su Eurosport Player, il servizio a pagamento (ma è previsto un prezzo speciale di 29,99 euro entro fine ottobre) utilizzabile su smartphone, tablet e smart tv sul quale sarà trasmessa anche l’Eurolega. Tra i commentatori ingaggiati c’è anche il “nostro” Andrea Meneghin.