Al punto Fai la dolcezza della memoria: Ravenna racconta le latte Lazzaroni

Fai la dolcezza della memoria: Ravenna racconta le latte Lazzaroni

Il Punto Fai di Saronno, in collaborazione con l’associazione Archivio Storico Mario Lazzaroni, organizza dal 30 settembre al 1° ottobre una mostra fotografica ad ingresso gratuito dal titolo “La dolcezza della memoria”, per raccogliere fondi per i progetti Fai. Si tratta di scatti fotografici realizzati da Marco Ravenna, fotografo d’arte della miglior tradizione italiana, che con questo progetto svela il mondo nascosto dell’archivio Lazzaroni, “un universo di dolcezze e di sapori unici”.

“Gli scatti in mostra – spiegano gli organizzatori – come in un racconto letterario grazie al contrappunto fornito da otto preziose scatole di latta di epoca liberty dell’archivio storico Lazzaroni, rafforzano la memoria di immaginari culturali e di riti sociali. Marco Ravenna con grande perfezione tecnica introduce ingrandimenti, riflessi e giochi di luce e di specchi per proiettare nel presente immagini di amaretti, biscotti, stampi, calendari, etichette, scatole, bozzetti, ritratti di donne ormai sedimentate nell’immaginario, per svelare la vita segreta delle cose, l’armonia delle forme e dei volumi, il mistero e la bellezza della luce, lo spazio impercettibile”

L’inaugurazione al punto Fai, showroom di Arredamenti Riva in via Bossi 14, sabato 30 settembre alle 17.30 con una presentazione di Marco Ravenna e Marco Lazzaroni. Seguirà un concerto di musica swing con il Vicolo del Jazz e una degustazione dei famosi amaretti accompagnata da un bicchiere di vino.