Al via Eccellenza e Promozione. Ma che confusione

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – Verbano Calcio)

Ancora non sono iniziati i calendari, ma l’umore degli addetti ai lavori in Eccellenza e Promozione è già pessimo. Il ripescaggio della Romanese in Serie D ha creato un domino che la Lega Nazionale Dilettanti ha gestito in maniera piuttosto negativa. I tre gironi di Eccellenza sono stati suddivisi creando tre campionati differenti: il Girone A sarà a 17 squadre, 16 nel Girone B e 15 nel Girone C. Una decisione che lascia parecchie perplessità.

ECCELLENZA

I gironi sono stati rivoluzionati, in quello delle varesotte è stato inserito l’Alcione, ripescato dalla Promozione, allungando così il campionato – che ora avrà due turni infrasettimanali aggiuntivi – e stravolgendo il calendario, prima giornata compresa, nonostante le squadre e i tifosi si fossero già organizzati per le trasferte.

Nonostante tutto, si parte. Il Busto 81 sarà la prima a riposare, il Legnano invece esordirà a Vigevano. Turno esterno anche per la Castellanzese, impegnata a Lazzate, l’Fbc Saronno farà visita al Calvairate, mentre a Sesto Calende la Sestese ospiterà l’Union Cassano. Turno interno per il Verbano, che a Besozzo attende il Fenegrò.

Prima giornata: Accademia Gaggiano – Lomellina; Alcione – Sancolombano; Ardor Lazzate – Castellanzese; Calvairate – Fbc Saronno; Cavenago Fanfulla – Accademia Pavese; Vigevano – Legnano; Sestese – Union Cassano; Verbano – Fenegrò. Riposa: Busto 81.

PROMOZIONE

Anche un piano sotto non sono mancati i cambiamenti, con il ripescaggio della Belfortese che ha fatto aumentare a 17 il numero di squadre. I varesini partiranno con la trasferta di Castano Primo, mentre sarà a riposo il Cob 91. Turno esterno per la Besnatese, attesa in casa della Base 96; Gavirate esordirà a Rho, mentre il Brebbia andrà a Uboldo. La Vergiatese sarà ospite del Morazzone mentre l’Olimpia a Ponte Tresa sfiderà la Guanzatese.

Prima giornata: Base 96 – Besnatese; Bresso – Universal Solaro; Castanese – Belfortese; Portichetto – Lentatese; Morazzone – Vergiatese; Olimpia – Guanzatese; Rhodense – Gavirate; Uboldese – Brebbia. Riposa: Cob 91.