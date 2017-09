Al via i cordi di Crossroads – Intrecci Culturali

sipario teatro generica

In partenza la nuova stagione corsi 2017-2018 di Crossroads – Intrecci Culturali. Domenica 10 settembre dalle ore 15 alle ore 18 ci sarà l’Open day in via Volta 11 a Gallarate dove sarà possibile conoscere gli insegnanti, visitare le sale e ottenere tutte le informazioni sui nostri corsi.

Tra le novità di quest’anno i corsi in pausa pranzo ore 12.50-13.50 tra cui Teatro dinamico, Respirazione e voce, Parlare in pubblico e il corso di Teatro per turnisti, pensato per venire incontro alle esigenze di tutto coloro che svolgono orari di lavoro a turni e non sono disponibili in una fissa fascia oraria. I nostri corsi inizieranno lunedì 25 settembre con una settimana di prova gratuita per tutti.

Per ulteriori informazioni, siamo disponibili all’indirizzo mai info@intrecciculturali.it o al numero di telefono 0331.792446. Sul nostro sito, www.intrecciculturali.it tutti gli aggiornamenti su corsi e eventi di settembre.