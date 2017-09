Al via il 25 settembre la stagione invernale al Palaexbo

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Si chiude il bilancio finale estivo relativo all’andamento delle attività sportive organizzate per le famiglie di Saronno e dei paesi limitrofi e si confermano i dati positivi del CAMPUS ESTIVO RAGAZZI, organizzato la scorsa estate per la prima volta presso il PALAEXBO. L’ampliamento degli spazi destinati ai bambini del campus con l’utilizzo della struttura, ha riscosso indubbio successo e ha permesso di fornire maggiori servizi ai tutti i partecipanti migliorando l’accoglienza e il programma delle attività a loro riservate.

Ecco i numeri, a conforto della scelta sostenuta dalla Direzione della Saronno Servizi SSD:

• Raddoppiati gli spazi destinati ai bambini con relativo aumento delle attività ludiche e sportive (atletica leggera, pallavolo, basket, calcio, pattinaggio, tennis tavolo, roller hockey, tiro con l’arco, hip hop) e con inserimento di attività di educazione al rispetto dell’ambiente come la raccolta differenziata

• Oltre 150 bambini iscritti ogni settimana dal 19 giugno all’8 settembre 2017 con un aumento del 15% degli iscritti rispetto al 2016

• Mantenimento delle tariffe di iscrizione invariate rispetto all’estate 2016 per sostenere il potere di spesa delle famiglie

Una scelta, quella di utilizzare al meglio gli spazi del PALAEXBO per promuovere servizi dedicati allo sport e alla salute, che sarà portata avanti con l’inizio della STAGIONE CORSI INVERNALE, attraverso un ricco programma di corsi e eventi dedicati a tutte le fasce d’età.

Ecco il calendario dei corsi che avranno inizio nei prossimi giorni con la raccolta delle iscrizioni a partire dal 25 settembre:

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

• Ludo sport baby, dai 4 ai 5 anni:

L’attività sportiva proposta come gioco, per imparare, divertendosi, le competenze motorie di base (camminare, correre, strisciare, rotolare, saltare, lanciare, afferrare) per poter poi apprendere più facilmente le basi tecniche di tutte le diverse discipline sportive

• Minicalcio, da 5 a 12 anni:

Le basi tecniche del calcio trasmesse attraverso un approccio prevalentemente ludico, senza l’impegno del confronto agonistico con altre squadre

• HipHop,da6a12anni:

La cultura hip hop è tutt’oggi viva e in fermento e rappresenta oggi la danza più amata dalle giovani generazioni

• Kick Boxing, da 12 a 18 anni:

L’attività combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato inglese



• Pattinaggio, da 4 a 12 anni:

Pattinaggio a rotelle in linea ai bambini divisi per fascia di età e livello

• Yoga bimbi, da 5 a 8 anni:

Adatto ai bambini in forma di gioco, lo yoga è uno strumento utile per sviluppare e migliorare equilibro, percezione del proprio corpo ma non solo, i bambini avranno l’opportunità di socializzare serenamente con gli altri e con sé stessi

CORSI ADULTI

• Ginnastica dolce, per qualsiasi età:

Attività motoria che utilizza tutti movimenti dolci, leggeri, senza sforzi eccessivi.

• Dance Retrò, rivolto a donne e uomini dai 16 anni: Corso di ballo e fitness

• Zumba, per qualsiasi età:

Lezione di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro- caraibica, combinati con i movimenti tradizionali dell’aerobica. Ha come obiettivo principale creare un alto consumo calorico grazie alla sua intensità variabile. Inoltre le musiche e le coreografie hanno lo scopo principale di divertire il praticante in modo da fargli dimenticare lo sforzo fisico