Al via il trofeo Bellomo, si sfidano le migliori di A1 e A2

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Questa sera, martedì 19 settembre alle ore 20.45 al PalaBorsani di Castellanza, prende il via la 38esima edizione del Trofeo Bellomo organizzato dalla società A.D.S. Volleyteam di Castellanza con il supporto della Città di Castellanza.

In ricordo di Mimmo Bellomo storico dirigente della società nero verde scomparso in un incidente stradale nel 1979, il memorial vedrà la partecipazione di alcune delle migliori formazioni del volley femminile italiano di serie A1 e A2 che si contenderanno il trofeo che apre da il via alla stagione agonistica.

A contendersi il trofeo 2017 saranno: le farfalle della Unet E-Works di Busto Arsizio, la SAB Volley di Legnano che disputerà la partita inaugurale del trofeo martedì 19 settembre alle ore 20.45 contro la Millennium Brescia e il Club Italia CRAI composta da diverse protagoniste dell’ultimo mondiale giovanile under 18 conquistato ad agosto dalla nazionale italiana in Argentina.

Le partite si disputeranno martedì 19 settembre alle ore 20.45 (SAB Volley –Millennium Brescia) e giovedì 21 settembre alle ore 20.45 (Unet E-Works – Club Italia CRAI), mentre le finali si disputeranno domenica 24 settembre dalle ore 15.00.

Ingresso: martedì e giovedì € 5,00.= Domenica € 10,00.= – abbonamento al torneo € 15,00.=. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del PalaBorsani che aprirà un’ora e mezza prima della gara.

Per informazioni: e-mail: info@volleycastellanza.it – www.volleycastellanza.it