Al via la 16^ edizione della Festa del Volontariato

Mancano poche ore alla 16^ edizione della Festa del Volontariato di Samarate, un appuntamento che da anni coinvolge diverse associazioni della città al fine di sensibilizzare e rendere consapevole il cittadino delle ricche varietà di espressioni e di impegni presenti sul territorio varesino.

Attese in questa nuova edizione della manifestazione, ormai sempre più consolidata e integrata nel tessuto comunitario, circa una decina di associazioni che attenderanno in Piazza Italia, durante la giornata di domenica 17 settembre, tutti i curiosi di scoprire l’impegno delle realtà cittadine attive nel solidale.

«Essere volontari è una esperienza che arricchisce, che da la possibilità di mettersi in contatto con altre persone e con altre realtà. È un’esperienza che anche se fatta per un breve periodo, dà un senso all’esistenza di ciascuno – racconta la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessandra Cariglino – e Può cambiare la propria vita, nonchè quella degli altri. Toccare con mano il lavoro concreto dei volontari non solo è di grande interesse ma è una vera e propria scelta di vita.»

La manifestazione, organizzata come da tradizione dal Comune di Samarate in collaborazione con la Parrocchia della Ss Trinità e la Pro Loco, si svolge a braccetto con la 28^ Sagra del Crocifisso, una dieci giorni di musica, giochi e buon cibo per grandi e piccini.

Diverse le Associazioni che parteciperanno con il loro stand alla Festa del Volontariato: la Scuola Materna Macchi-Ricci, Amici della Biblioteca, Bu do Kan, Olimpia, New Fit e Dire Fare Riciclare. Anche AGeS – Associazione Genitori Samarate e GBars presenzieranno con due iniziative speciali: presso lo stand di AGeS, libri e giocattoli vecchi potranno essere donati in cambio di un altro libro o giocattolo, una proposta divertente per avvicinare i più piccoli alla cultura del riutilizzo; l’Associazione GBars e le associazioni Cercatori d’oro Valle Ticino Pavesi e I Figli della Miniera di Pastarena, ricreeranno le condizioni delle antiche tecniche di estrazione dell’oro così tutti potranno cercare questo metallo prezioso e diventare esperti cultori della materia, in vista dell’evento del prossimo novembre “Cultura o gioiello?” dedicato all’arte orafa.

Un calendario molto fitto per questa domenica 17 assolutamente imperdibile. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 24 settembre.

Per il programma completo consultare la pagina Facebook: Città di Samarate