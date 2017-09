Al via la Vogue fashion’s night out for Milano

Foto varie

Si apre domani, giovedì 14 settembre dalle ore 17 alle ore 22, la nona edizione di Vogue Fashion’s Night Out, organizzata da Vogue Italia, con il patrocinio del Comune di Milano. Quest’anno la manifestazione viene rinominata “Vogue for Milano” per sottolineare il legame con la città simbolo del made in Italy.

“Vogue for Milano” focalizza l’attenzione sulla cultura della moda e i suoi valori, creando un palinsesto editoriale di attività che include mostre, fashion talk experience, proiezioni cinematografiche, live performance musicali, per avvicinare ancora di più la città alla moda, alla fotografia, al cinema, alla musica e allo shopping a scopo benefico.

Un grande evento per tutti gli appassionati del fashion, ma anche per chi vuole vivere la città sotto una luce diversa e vederla trasformata in un palcoscenico diffuso. Vogue Fashion’s Night Out mantiene quindi il suo approccio democratico, avvicinando tutto ciò che ruota intorno al mondo della moda al grande pubblico, così come la sua vocazione benefica. I brand aderenti dell’evento, infatti, realizzano oggetti in edizione limitata, il cui ricavato sarà devoluto a una charity identificata dal Comune di Milano con Vogue Italia.

Quest’anno i proventi saranno destinati a un progetto di riqualificazione delle periferie della città, in particolare alla realizzazione della copertura della pedana del Mercato Comunale di Lorenteggio – progettata da Renzo Piano – che consentirà di ospitare spettacoli e attività sociali oltre che utilizzare lo spazio anche nei periodi invernali.

Palinsesto degli appuntamenti

MODA & CINEMA: La moda e il cinema sono due mondi fortemente connessi tra loro. I Fashion Film infatti rappresentano un vero e proprio strumento di comunicazione contemporaneo e aspirazionale. Vogue Italia organizza un doppio appuntamento a partire dalle ore 19.30. Il primo, in partnership con Fashion Film Festival Milano, “Through my Eyes episode 2- Women’s View”, è una raccolta di 5 fashion film diretti da 5 registe donne di nuova generazione nel panorama internazionale (Alexa Karolinski, Chantal Anderson, Leigh Johnson, Marie Schuller, Marta Di Francesco) e si terrà nel cortile divia Montenapoleone 23, nella Montenapoleone VIP Lounge, dove sarà presente anche Chanel con la nuova fragranza Gabrielle Chanel. Il secondo appuntamento è in Montenapoleone 19, nel cortile dell’illy Café, dove sarà possibile vedere una selezione delle “best interviews” di Vogue Italia ad artisti e fotografi.

Lo scopo del progetto, riassunto in #FFFMilanoForWomen, è quello di valorizzare i talenti femminili attraverso il linguaggio video, volto a tradurre in immagini lo sguardo femminile sulla forza e la bellezza delle donne.

La nuova edizione di Fashion Film Festival Milano 2017, che sarà piena di sorprese, si terrà all’Anteo Palazzo del Cinema dal 23 al 25 settembre. L’ingresso sarà aperto al pubblico e completamente gratuito.

MODA & FOTOGRAFIA: La fotografia è l’essenza di ciò che Vogue Italia registra da oltre 50 anni attraverso le immagini, le evoluzioni e le rivoluzioni del costume. In occasione di Vogue Fashion’s Night Out verrà allestita la mostra “The New Beautiful”, curata da Alessia Glaviano, Photo editor di Vogue Italia, che si terrà in via Gesù 5, nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi e racconterà le diverse declinazioni della bellezza femminile attraverso gli sguardi non stereotipati di quattro artiste contemporanee – Clara Giaminardi, Alexandra Von Fuerst, Justine Tjallinks e Romina Ressia – che, con il loro lavoro, indagano il concetto di femminilità.

MODA & TALK “THE ART OF INFLUENCING”: Una selezione di boutique del quadrilatero ospiteranno quest’anno una serie di talk sul tema “The Art of influencing” con personalità del mondo della moda e non solo. Tema portante dei talk sarà la capacità della fashion culture di ispirare altre culture visive e stabilire connessioni con altri linguaggi: dal cinema alla letteratura, dalla fotografia all’illustrazione. Si parlerà anche dell’evoluzione delle nuove generazioni nelle famiglie dei brand e delle maison di moda. L’obiettivo è quello, non solo di promuovere la cultura del fashion, ma sviluppare anche riflessioni sullo stato attuale del mondo della moda, ispirare nuove idee e amplificare l’esperienza dei brand che li ospitano. Al Bar Meraviglia di San Pellegrino si discuterà invece di supporto al talento.

17.00 – 19.00 FENDI EXPERIENCE, via Montenapoleone 3

17.30 ALCANTARA via Pietro Verri 8, angolo via San Pietro all’Orto“Beyond Avant-garde”

18.00 KRIZIA via della Spiga 23 “Fattore K – Sperimentazioni tra arte e moda”

18.30 MOSCHINO via Sant’Andrea 25 “The Engagement”

19.00 ALBERTA FERRETTI via Montenapoleone 18 “The Rainbow Week Experience”

19.30 SALVATORE FERRAGAMO via Montenapoleone 3 “The Heritage”

20.00 BAR MERAVIGLIA SAN PELLEGRINO via Vincenzo Capelli 2 “A Talk with Salvatore Piccione”.

MODA & MUSICA: Per la prima volta la musica diventa protagonista di Vogue Fashion’s Night Out. Dalle ore 21, sulla Terrazza di Duomo 21, si esibiranno dal vivo Omar Pedrini, Madison Beer e l’ex Voce degli Oasis, Liam Gallagher, per una speciale performance. Le performance saranno proiettate su un maxischermo in piazza del Duomo e saranno visibili gratuitamente al pubblico presente in piazza.

Per le performance musicali che si terranno presso la Terrazza di Duomo 21 a partire dalle ore 21 verranno messe in atto delle disposizioni di sicurezza richieste dalla Prefettura. A partire dalle ore 17.00, il numero massimo di accessi all’area transennata che verrà allestita presso piazza Duomo sarà di 4.000 persone, gli accessi saranno segnalati con cartelli di entrata ed uscita ben visibili. Il limite di persone consentito sarà garantito dall’utilizzo di “conta ingressi” e porte metal-detector.

Sarà inoltre vietato introdurre all’interno dell’area transennata caschi, zaini, aste, bastoni, catene, bici, trolley, valigie, bicchieri e bottiglie in vetro, lattine, bombolette spray, bastoni per selfie, coltelli, siringhe, caschi, binocoli, fuochi d’artificio, armi, utensili (es. cacciaviti, martelli), materiale esplosivo, radio, cintura con grosse fibbie.

Saranno ammessi gli ombrelli e le bottiglie di plastica, purché siano prive del tappo. Borse delle signore, eventuali borselli, marsupi per i signori che accederanno all’area transennata verranno perquisite agli ingressi.