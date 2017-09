Albani, il consigliere “mite” che potrebbe unire le anime della Lega (e non solo)

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016. Alessandro Albani della Lega Nord

Ama gli animali e la musica, non ha la faccia da cattivo, vorrebbe far cantare una canzone natalizia a tutto il consiglio comunale e potrebbe diventare il nuovo segretario della Lega Nord di Busto Arsizio anche se molti lo considerano “troppo poco leghista”.

Passa anche da Alessandro Albani la ricomposizione della maggioranza che governa Busto Arsizio. L’eclettico consigliere comunale è stato inserito tra i possibili candidati alla segreteria alle elezioni interne del prossimo 14 settembre. Qualche mese fa aveva espresso il desiderio di far cantare una canzone a maggioranza e opposizione per Natale con l’intento di «creare un’occasione che unisca persone che la pensano in maniera diversa».

Al nuovo segretario cittadino, infatti, spetterà il compito di mettere insieme le due anime della Lega Nord bustocca, quella che sta con Paola Reguzzoni e quella che si oppone ad un ritorno (anche se non in prima persona in quanto sospesa dal partito) della sua linea politica.

L’era del commissario Marco Colombo sta per volgere al termine con l’ultimo disperato tentativo (fallito, per ora) di far dimettere l’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Riva, accusato di essere amico di Paola Reguzzoni ma non è chiaro quale sarà il nuovo corso che verrà inaugurato nella sede di via Culin.

Nel frattempo le acque nella maggioranza sembrano essersi calmate di fronte ad un nulla di fatto e la squadra del sindaco Antonelli potrà continuare ad operare nella sua attuale formazione almeno per qualche mese. Molto dipenderà proprio da che piega prenderà l’elezione del nuovo segretario cittadino in casa Lega e chissà che non sia proprio Albani il garante della pace che farà continuare la navigazione della giunta in serenità.