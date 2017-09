Aldo Taddeo non è più il presidente del Varese

Varese Calcio 1910

Dev’esserci una maledizione che colpisce chi si affaccia al ruolo di presidente del Varese Calcio. Anche Aldo Taddeo, numero uno del club in sella – con questo incarico – da pochi mesi ha deciso di dimettersi e lo ha comunicato intorno alle 22 di lunedì 4 settembre, un giorno dopo l’inizio ufficiale del campionato.

Che la posizione di Taddeo fosse in bilico lo si era capito dopo le recenti dimissioni di un altro alto dirigente biancorosso, il direttore generale Diego Foresti (nel frattempo accasatosi alla Viterbese) con cui Taddeo era entrato in rotta di collisione. L’imprenditore basato a Solbiate Arno, dopo quell’episodio, aveva rarefatto la sua presenza accanto alla squadra tanto da non essere neppure in tribuna domenica a Borgaro Torinese.

Ora l’addio con un comunicato in cui Taddeo sottolinea l’impegno messo nel raddrizzare una situazione societaria difficile. Per il momento la società non ha comunicato altro (la lettera di addio arriva dallo stesso dirigente) ma è certo che Paolo Basile resterà in sella, e con lui almeno il giovane socio svizzero Edoardo Russo. Non si esclude l’arrivo anche di altri soggetti coinvolti dallo stesso Basile nell’ultimo periodo.