Alessandro Traina a Showcase Gallery

Dal 23 settembre al 28 ottobre 2017, SHOWCASES GALLERY (Via San Martino della Battaglia 11 di Varese) ospita la mostra Alessandro Traina, curata da Franco Crugnola, e con catalogo curato da Palmira Rigamonti.

In mostra una serie di lavori di Alessandro Traina, un artista il cui linguaggio artistico tocca indistintamente sia il segno pittorico che scultoreo, attraverso un’espressione linguistica e simbolica tesa al rinnovamento e alla creazione assoluta.

Le sue opere sono forme “mobili” composte di volta in volta, a seconda dell’equilibrio percettivo e del movimento plastico ricercato dall’artista; sono segni nitidi, di peso differente che comprimono ed espandono lo spazio. Sono creazioni di grande leggerezza, che sembrano essere sospese e galleggiare sulla parete in un equilibrio precario, ma infinito, sospese nello spazio e nel tempo.

Ogni opera di Alessandro Traina, come spiega Palmira Rigamonti, sia che si tratti di una scultura che di un’opera su carta, non può essere considerata come un risultato conclusivo, ma esprime sempre un divenire, un programma.

L’artista ha scelto nella sua lunga carriera artistica di utilizzare la geometria e la sua struttura logica come forma espressiva e di lavorare sullo spessore, sul “diversamente tattile” delle superfici e sulle tramature e sfumature delle sottili garze con cui le riveste.

Le sue “forme aperte” (come definite da Luciano Caramel) sono spazi in divenire in cui il punto d’incontro tra le linee di demarcazione sono l’equilibrio tra il principio e la fine.