Alex Sala apre la stagione espositiva dello Spazio Farioli

pittori, quadri, dipinti, sculture

L’Associazione Culturale Spazio Arte Carlo Farioli riapre la stagione espositiva con la mostra di Alex Sala intitolata “La Deriva del Continente”.

“La deriva del continente” costituisce la naturale evoluzione di un progetto che Sala inizia nel 2015 con le mostre “Anatomia del mattatoio sociale” e “TerraMorta/CarneTrita” e che, un anno più tardi, continua con “War at Home”. Una svolta significativa, rispetto alla sua produzione scultorea precedente, mossa dall’urgenza di una presa di posizione dell’artista di fronte alla situazione socio-politico ed economica che ha caratterizzato l’Italia ed il continente europeo negli ultimi dieci anni.

Ecco dunque nascere opere dove il corpo dell’artista diventa materia: lo usa per sentire e per esprimersi. Anche i lavori esposti nella mostra “La deriva del continente”, che si presentano sotto forma di immagini fotografiche, lungi dal voler esser valutate come manufatti artistici fini a sé stessi, sono infatti da considerarsi come “reliquie” dell’azione artistica messa in atto da Sala: alcuni scatti immortalano le performance realizzate in questi ultimi anni dall’artista, altri, creati appositamente per questa mostra, vedono il volto dell’artista come “tela” su cui sono stati affissi gli slogan (o anti-slogan) di cui l’artista si fa portavoce, mettendoci letteralmente la faccia (“Il politicamente corretto è un crimine!” o “I nostri territori e noi popoli che li abitiamo siamo in vendita”).

La mostra allo Spazio Arte Carlo Farioli sarà quindi un manifesto più che un’esposizione. Un manifesto esplicito su come l’artista percepisce il presente e come ipotizza il futuro di noi tutti. Una visione che, pur essendo realistica e a volte spietata, conserva sempre un tocco poetico.

In esposizione anche due suggestive opere tridimensionali dal titolo “Deportazioni Mediterranee” e “Liberismo conformista”. A conclusione della mostra si terrà una nuova performance dell’artista, dal titolo “Crime scene: do not cross”, prevista sabato 7 ottobre alle ore 18.30.

La deriva del continente – personale di Alex Sala

A cura di Manuela Ciriacono e Elisabetta Farioli

16 settembre – 7 ottobre 2017

Spazio Arte C. Farioli, via S.Pellico 15, Busto A. (VA)

Inaugurazione: sabato 16 settembre ore 18.30

Finissage e Performance dell’artista: sabato 7 ottobre ore 18.30

Orari: dal giovedì al sabato 16.30-19.00; domenica 10.30-12.00/16.30-19.00

T. 388 4957878 – info@farioliarte.it – www.farioliarte.it