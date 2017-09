Alfieri sulla Rsa di Agra: “Servizio di qualità da preservare”

Foto varie

«La Rsa Vanda Albertini è una struttura di qualità. Dobbiamo impegnarci insieme per preservare il patrimonio di professionalità e non creare disagi agli ospiti e alle loro famiglie».

Così il consigliere regionale del Pd Alessandro Alfieri alla fine della sua visita nella struttura di Agra di mercoledì mattina con il capogruppo Pd in Provincia Paolo Bertocchi e il consigliere comunale di Luino Enrica Nogara. Ad accompagnarli nella visita il direttore della Rsa e il sindaco di Agra.

Alfieri ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale sulla situazione della struttura che rischia di chiudere a fine ottobre. Sarà discussa martedì 3 ottobre.

«Regione Lombardia e l’assessore Gallera devono dare una risposta – incalza Alfieri -. È evidente che sono stati commessi in passato errori che hanno portato a questa situazione. Chi li ha causati deve assumersi le sue responsabilità».

Per le soluzioni, Alfieri delinea «due strade percorribili. Quella maestra è di trovare una finestra nelle nuove regole di sistema anche a fronte della carenza di posti letto in provincia di Varese e in un’area montana di difficile accesso. L’altra è che si lavori per creare un presidio socio sanitario in zona montana, ma su questo i tempi sono sicuramente più lunghi».