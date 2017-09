Alla Casa di Corte Nuova una mostra sugli oggetti di una volta

busto arsizio varie

Ha aperto i battenti oggi nella residenza per persone anziane “Casa di Corte Nuova” (viale Repubblica 44) la mostra di pannelli con fotografie e testi che documentano “La vita che passa dal museo”, realizzato dall’Ufficio didattica culturale e da Tatiana Guzzone, tirocinante del Master in Servizi Educativi per il patrimonio artistico, dei Musei storici e di arti visive – Università Cattolica. All’inaugurazione era presente anche l’assessore alla Cultura Paola Magugliani oltre alla coordinatrice della struttura e gli ospiti che hanno partecipato all’iniziativa.

Il progetto, destinato al pubblico degli over 65, si è svolto al Museo del tessile lo scorso 6 settembre: gli anziani sono stati invitati a raccontare ciò che ricordavano a proposito di alcuni oggetti o collezioni custodite al museo. Molto interessanti le testimonianze raccolte che saranno in mostra da lunedì 18 fino a domenica 24 settembre, giornata in cui è in programma la festa della struttura, che è gestita dalla Cooperativa Alisei.