Alla conquista della vetta più alta del mondo, la storia di Mara

La storia di Mara è semplice: stanca della sua vita in Italia, un giorno compra un biglietto aereo di sola andata per l’Australia e parte per la meravigliosa avventura che la porta fin sulla vetta dell’Everest.

Ma andiamo con ordine: Mara trascorre un anno in Australia lavorando nelle “farm” e poi, zaino in spalla, inizia il suo lungo viaggio dalla costa Ovest alla costa Est.

DALL’AUSTRALIA ALL’ASIA

Scaduto il visto parte alla volta dell’Asia dove trascorre quasi un anno viaggiando tra Indonesia, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Malesia, Myanmar, India e Nepal.

Internet e le moderne tecnologie le hanno permesso di portarci con sé fino in cima all’Everest e di vivere insieme a lei l’emozione di trovarsi in vetta, a più di 5.000 metri di altezza.

Un’esperienza unica e indimenticabile.

«22 interminabili giorni e 272.5 chilometri percorsi in un trekking estenuante che mai prima d’ora avevamo affrontato», è così che Mara descrive questa avventura sulla sua pagina Facebook Come due vagabondi attraverso la quale, fra l’altro, dà pareri e consigli a chi, come lei, ha voglia di partire.

Il suo suggerimento?

«Partite, non abbiate paura».

