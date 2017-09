Alla festa del cacciatore la “porchetta di cinghiale”

Foto varie

Sabato 9 e domenica 10 settembre sono le giornate scelte dall’associazione “Cacciatori di Marzio” per riproporre l’ormai consolidata “Festa del Cacciatore” che taglia quest’anno il traguardo della sua quarta edizione. Un evento, quello in programma, che sa coniugare, con simpatia e cordialità, cultura e buona tavola, nella cornice della promozione e della conoscenza della caccia, attività che da secoli caratterizza il volto delle nostre terre prealpine.

Il palinsesto delle attività propone per sabato sera, a partire dalle 19, una piacevole serata nel segno della cucina tipica del varesotto

con il piatto del cacciatore con risotto e fagiano e a seguire un approfondimento e dibattito su temi legati alla selvaggina ed in particolare al progetto RoadKill, interventi di riduzione dell’impatto stradale, con la presenza della Comunità Montana Valli del Verbano, presso la struttura feste del paese di Marzio ed un intervento dell’Ambito Territoriale di Caccia.

Il progetto RoadKill che sarà presentato a partire dalle 20.30, in particolare, è finalizzato alla riduzione di incidenti sulle strade attraverso l’installazione di dispositivi in grado di rilevare la presenza di automobili e animali in fase di attraversamento e l’avvio di campagne di sensibilizzazione sul territorio.

Domenica 10 settembre vedrà invece almeno tre avvincenti appuntamenti: il tiro al piattello con raggio laser anche per i più piccoli, che si terrà in località Campo sportivo, l’esibizione di sculture con la motosega, in località piazza Bernini e la rassegna gestionale Caccia di selezione dell’ATC1. Per la gioia dei più piccoli, come è ormai tradizione più che apprezzata, nel pomeriggio, dalle

15 alle 16.30 si terrà la spettacolare esibizione di Falconeria, un suggestivo spettacolo che rievoca l’incanto dell’antica arte della

caccia nel Medio Evo.

A mezzogiorno oltre a polenta e selvaggina si potrà gustare la porchetta di cinghiale.

La manifestazione avrà luogo nell’incantevole scenario della Conca di smeraldo.