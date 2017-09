Alla Liuc è tempo di accoglienza delle matricole

Università Cattaneo - Liuc

Sono giornate di accoglienza ma soprattutto un assaggio dell’esperienza LIUC. Quest’anno l’appuntamento con le matricole è per lunedì 18 e martedì 19 settembre.

«Il filo conduttore dell’iniziativa – spiega il professor Vittorio D’Amato, Docente della Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneo – è il coinvolgimento diretto degli studenti, che, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a realizzare un progetto e a risolvere un problema lavorando in team. Sarà dunque un momento di apprendimento esperienziale, per dare ai ragazzi un’anticipazione di quella didattica innovativa, basata sul learning by doing, che distingue la LIUC. Non solo teaching ma learning, già a partire da queste due giornate».

Il programma della prima giornata, riservata agli studenti che iniziano il percorso di laurea triennale in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale o quello di laurea a magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, si aprirà con i saluti del prof. D’Amato, a cui seguiranno gli interventi del Rettore prof. Federico Visconti e dei Direttori delle Scuole di Economia e Management (prof. Rodolfo Helg), Diritto (prof. Alberto Malatesta) e Ingegneria Industriale (prof. Carlo Noè). Seguiranno le attività esperienziali (Costruiamo insieme: from knowledge to learning) e, nella Piazza dei Gelsi, la possibilità di conoscere i rappresentanti degli studenti, le associazioni studentesche e di Radio LIUC. Nel pomeriggio, una serie di momenti informativi sui principali servizi dell’Università: Skills & Behaviour, Segreteria didattica, Sistemi Informativi, Biblioteca, Diritto allo studio, Enjoy LIUC Card – UBI Banca, Centro Linguistico, Attività extradidattiche, Relazioni internazionali, Career service.

La seconda giornata sarà invece dedicata a coloro che iniziano il percorso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management o in Ingegneria Gestionale per la produzione industriale. Studenti LIUC che completano il loro percorso, dunque, ma anche altri che hanno conseguito la laurea triennale presso un differente ateneo.

Oltre ai momenti informativi, il cuore della giornata sarà una tavola rotonda organizzata dal Career Service LIUC (che si occupa di mettere in contatto studenti e laureati con il mondo del lavoro), dedicata a nuove sfide e nuovi contesti, con le esperienze di quattro laureati eccellenti: Giampaolo Sala (Managing Director presso Interfluid, azienda gallaratese che realizza e fornisce sistemi per oleodinamica, pneumatica e alta pressione), Mauro Doni (Photo Imaging BD General Manager di FUJIFILM Europe GmbH, la maggiore società mondiale nel campo della fotografia e dell’acquisizione di immagini), Paola Caracciolo (titolare di Opificio V Milano, il marchio italiano di calzature vegane di lusso), Paola Garavello (HR Business Partner di Coesia, gruppo di aziende che si occupa di soluzioni industriali e di packaging).