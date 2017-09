Alla Liuc una laurea magistrale in competitività e innovazione

Università Cattaneo - Liuc

Sono arrivati da tutta Europa e anche da Singapore, Stati uniti e Messico. Sono gli studenti del nuovo percorso di laurea magistrale in economia aziendale e management denominato “Entrepreneurship and Innovation” della Liuc di Castellanza.

Si tratta di un corso ispirato al MOC, acronimo che sta per “microeconomics of competitiveness”, network fondato nelle 2002 dal “guru” Michael E. Porter presso l’Institute for strategy and competitiveness della Harvard Business School per diffondere la propria conoscenza su strategia e competitività a studenti, aziende, leader e policy-maker di tutto il mondo. Oggi il MOC è un network internazionale ed esclusivo composto da alcuni tra i più importanti e influenti professori al mondo, che offrono nelle proprie università lo stesso corso. La Liuc è stata ammessa tramite il Centro sull’imprenditorialità e la competitività fondato nel 2014 dai professori Fernando Alberti ed Emanuele Pizzurno che quest’anno in qualità di chairmen del MOC European chapter hanno organizzato il 21 e 22 settembre il meeting annuale con i propri affiliati con docenti provenienti da Austria, Germania, Irlanda, Lituania e Svizzera.

«Al nostro corso – spiega il professor Alberti (foto sopra)- partecipa una classe di studenti per metà italiani e per metà stranieri. Per facilitare la partecipazione tendiamo a concentrare le lezioni e le attività del corso. I docenti sono visiting professor tutti affiliati alla Harvard Business School, un modello che consente di fare scambi di conoscenze reali. Il panel di questa mattina è stata un’occasione unica ed eccezionale per discutere di tematiche quali l’imprenditorialità e la competitività in Europa con i professori presenti al meeting».

Durante il pomeriggio, sono state presentate ai partecipanti tutte le attività finora svolte dagli attuali chairmen del chapter e si è inoltre discusso di aspettative ed intenzioni per il futuro al fine di incrementare ulteriormente le tante collaborazioni già in essere tra gli affiliati.