Alla scoperta del fantastico mondo dei minerali

Minerali e fossili a Ville Ponti (inserita in galleria)

Un pomeriggio alla scoperta dei minerali. L’appuntamento è in programma sabato 23 settembre dalle 15 alle 17.30 al laghetto di Ferno.

“Scopriamo il fantastico mondo dei minerali” è rivolto principalmente ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria ma in generale a tutti coloro che desiderassero saperne di più su questi preziosi corpi naturali.

L’evento è organizzato dagli “Amici del Laghetto” in collaborazione con il Gruppo Mineralogico Lombardo e avrà luogo nell’Aula Didattica di via Marco Polo 40.

Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta dei minerali che verranno raccontati non solo con le parole ma anche con le immagini (verrà proiettato un breve video a tema) e con una piccola mostra allestita per l’occasione.

Noto a tutti come “Il laghetto di Ferno”, l’impianto di fitodepurazione di via Marco Polo 40 è un vero e proprio parco naturale che ospita pesci, anatre, fagiani e tante altre specie animali. Ideale per passeggiate all’aperto, è gestito da uno splendido ed instancabile gruppo di volontari, “i volontari del laghetto” appunto, sempre presenti ed attenti alle esigenze del parco e dei suoi visitatori.

All’interno dell’area si trova un’aula didattica dove, anche in collaborazione con la biblioteca comunale, vengono spesso organizzati interessanti eventi come quello in programma per sabato pomeriggio.