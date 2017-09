Alla scuola Galvaligi rifiuti riciclati in mostra

viggiù - mostra rifiuti

Rifiuti riciclati.. in mostra. L’Istituto Comprensivo di E. Galvaligi di Solbiate Arno ha deciso di iniziare il nuovo anno scolastico di Green School ospitando presso la sede delle scuole medie di Solbiate Arno la 18esima tappa della mostra Ri come.. conoscere e giocare con i rifiuti.

L’esposizione itinerante, nata all’interno di Modus Riciclandi della Provincia di Varese, ha l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere buone pratiche e comportamenti sostenibili su consumo critico, riduzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

La mostra accompagnerà il visitatore lungo un percorso volto a illustrare l’impatto ambientale dei nostri rifiuti e le soluzioni per ridurne la produzione e lo smaltimento – attraverso video, installazioni, giochi interattivi, pannelli didattici e prodotti in materiale riciclato.

“Ri Come…” parte dai bambini e dai ragazzi per diffondere in tutta la popolazione una cultura della gestione del rifiuto più responsabile e ambientalmente compatibile, con un linguaggio diretto, ludico e scientificamente approfondito.

Il percorso espositivo, oltre a indicare quali sono i comportamenti corretti per ridurre la propria impronta ecologica, dimostra anche che, attraverso l’esposizione di oggetti comuni, mobili e giocattoli realizzati con il riuso e il riciclaggio di materiali, lo sviluppo sostenibile non è solo una teoria, ma una realtà concreta, vicina e possibile!

L’allestimento di “Ri Come…” è stato progettato in moduli espositivi a forma di scatola, facilmente trasportabili, e realizzato prevalentemente con materiali riciclati e di riuso. La grafica e la scelta dei contenuti sono interattivi e studiati per essere fruibili, con un approccio di diverso livello, sia dai bambini più piccoli sia dagli adulti.

La mostra verrà inaugurata con la presenza delle autorità mercoledì 20 Settembre alle ore 10:30 e la chiusura è prevista venerdì 6 Ottobre 2017 alle ore 11:30 con cerimonia di scambio dei semi tra gli studenti delle scuole Primarie e della Secondaria.

Sempre nell’ambito delle iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile, è previsto per il 29 Settembre alle ore 20.45 un incontro informativo per i genitori e due interventi con i ragazzi di classe seconda nei quali interverrà una biologa nutrizionista sul tema dello spreco alimentare.

Per le scuole della zona, potranno essere organizzate visite guidate su prenotazione, presso la segreteria dell’istituto comprensivo “E. Galvaligi” di Uboldo, in via per Carnago, 16 a Solbiate Arno (0331.993301).

L’ingresso è gratuito.