All’Apollonio i festeggiamenti per i vent’anni di Coro Divertimento Vocale

Gallarate

Sabato 30 settembre alle ore 21.00 al Teatro Apollonio di Varese, ingresso libero, si terrà il concerto dell’anniversario per il ventennale del Coro Divertimento Vocale di Gallarate. Interverranno, unitamente al CDV, il Coro Alpini di Varese, la Soprano Clelia Croce, gli ex coristi, le associazioni con le quali il CDV ha attivato numerose iniziative benefiche.

Alla presenza del Sindaco di Gallarate Andrea Cassani, di Varese Davide Galimberti, di Monsignor Ivano Valagussa, Don Alberto Dell’Orto e numerose autorità del territorio, il Coro proporrà brani rappresentativi dei vari ambiti stilistici: Pop, Jazz, A Capella e Gospel. Presenta la serata Matteo Inzaghi.

Di seguito l’intervento del Presidente del Coro Ing. Luciano Spairani: «Come tutte le realtà complesse e di successo, anche questa nostra Associazione ha potuto nascere, crescere, affermarsi, raggiungere obiettivi importanti (vent’anni fa impensabili), grazie a persone, enti e organizzazioni che in noi hanno creduto. Con il loro contributo e sostegno, quello che era un sogno è diventato una bella e grande realtà. Ringraziamo: in primis i Fondatori, hanno piantato il seme; l’ Associazione Gulliver, ha fornito la prima sede prove a Gallarate; le Amministrazioni Comunali Gallaratesi, hanno offerto sedi adeguate ai nostri numeri crescenti unitamente a prestigiose opportunità di esibizione. Le Amministrazioni Comunali della Provincia e della Regione, hanno accordato la loro fiducia contribuendo in modo significativo alla nostra crescita negli anni. Le Associazioni, assi portanti del nostro sviluppo, con le quali si sono realizzate importanti sinergie, di grande valore umano, a sostegno iniziative sociali e culturali. I Monsignori, i Parroci e le Comunità Pastorali, hanno compreso, condiviso e sostenuto le nostre finalità e, quando abbiamo bussato alla loro porta, ci hanno aperto. Gli Sponsor, otre al sostegno concreto sono grandi Collaboratori e Fans. Tutte le Persone che formano il nostro splendido STAFF senza il cui lavoro disinteressato, a volte nascosto, sempre appassionato, il CDV non esisterebbe. Il Pubblico, i nostri fans e supporters, con il loro entusiasmo sono riusciti persino ad accrescere il nostro. I tecnici audio e luci, anelli di congiunzione tra noi ed il pubblico. Gli operatori video-fotografici, i grafici, a loro il riconoscimento di una traccia tangibile dell’operato di questi anni. I Coristi, i Musicisti. Tutto questo esiste perché esistono loro. E infine, un doveroso e meritato ringraziamento anche a quelle mogli e compagne, a quei mariti e compagni, che, con notevole spirito di sacrificio, accudiscono volentieri i pargoli durante le serate di prova e le giornate dedicate ai concerti».