Alpini in festa per gli 85 anni della sezione di Varese

La festa degli alpini a Varese

Un mare di Penne Nere ha riempito le vie di Varese fin dalle prime ore di domenica 10 settembre. Gli Alpini hanno infatti festeggiato gli 85 anni dalla fondazione della seziona varesini del corpo. La sezione di Varese raggruppa 78 gruppi alpini del territorio varesino, da Origgio fino a Laveno/Brinzio.

Galleria fotografica La festa degli alpini a Varese 4 di 19

Un corteo ha quindi sfilato per le vie della città, partendo da piazzale Kennedy. Nonostante il vento gelido e la minaccia della pioggia sono state tantissime le rappresentanze dei comuni della provincia oltre a quelle degli alpini provenienti da mezza Lombardia che hanno voluto partecipare a questo compleanno.

Alpini storici e reclute più giovani si sono poi trovati in piazza Repubblica per i momenti solenni: l’alzabandiera, la deposizione di una corona per il ricordo dei caduti e i discorsi ufficiali delle autorità. Un momento che VareseNews vi ha raccontato in diretta e che potete riguardare con questo video

Il corteo ha poi ripreso la sua strada, sfilando per le vie del centro e arrivando ai Giardini Estensi.