Alzheimer: open day all’ambulatorio della Fondazione Molina

Open Day oggi, giovedì 21 settembre, all’Ambulatorio della Memoria della Fondazione Molina a Varese.

La Fondazione Molina presenta dalle 14 alle 18 il suo Nucleo Alzheimer, dedicato esclusivamente agli ospiti affetti da tale malattia.

Gli psicologi e il team saranno a disposizione per rispondere alle domande e in seguito sarà possibile prenotare un appuntamento, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, per una diagnosi o per approfondire un tema che risulta davvero poco semplice da affrontare.

Sarà possibile prenotare un appuntamento con la psicologa, presente in sede, tutti i martedì, semplicemente telefonando alla segreteria degli ambulatori della Fondazione.

Sarà anche occasione per presentare i volontari delle varie associazioni che lavorano sul territorio.