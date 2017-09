“Amatrice nel cuore”, una serata per raccogliere fondi

foto varie di eventi vari

Una serata per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia.

L’appuntamento “Amatrice nel cuore” è per sabato 23 settembre all’oratorio di Casciago dalle 17, grazie all’organizzazione dei ragazzi della comunità pastorale di Sant’Eusebio e della comunità Mami di Masnago in collaborazione con Robur et Fides ed Elmec.

Alle 17 si aprono le porte dell’oratorio con tornei e giochi con premi a sorpresa. Dalle 19 inizio della cena con amatriciana e gricia, ma non solo. Alle 21.30 ci sarà la testimonianza di don Fabrizio, responsabile dei soccorsi della Caritas di Rieti, che domenica 24 settembre alle 11.15 si terrà la santa Messa nella chiesa parrocchiale di Casciago.

Il ricavato raccolto sarà devoluto interamente alle comunità colpite dal sisma.