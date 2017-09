Ambiente, la raccolta differenziata dell’umido arriva in 24 mercati cittadini 

raccolta differenziata rifiuti generica

I mercati comunali scoperti sempre più attenti all’ambiente. Dopo l’avvio della fase di sperimentazione, nel febbraio 2016, che ha visto coinvolti solo alcuni mercati, ora la raccolta differenziata si estende, a partire da lunedì 2 ottobre, in 24 mercati cittadini (un quarto della città), con particolare attenzione ai rifiuti organici, come scarti alimentari, piante e fiori.

Il piano adottato dall’Amministrazione per avere mercati rionali più fruibili, puliti e sostenibili è stato presentato oggi presso il mercato scoperto di via Cesariano.

La nuova modalità di raccolta dei rifiuti è stata già sperimentata con ottimi risultati e trovando il gradimento sia degli addetti ai lavori sia dei cittadini. Nei mesi di test la raccolta differenziata dell’organico nei mercati ha raggiunto il 16%, consentendo il recupero di circa 2 tonnellate di rifiuti al giorno.

Amsa ha spiegato che la raccolta differenziata verrà estesa in tutti i mercati della città in quattro step. Fra tre mesi il servizio partirà nell’area sud ovest di Milano, raggiungendo progressivamente tutta la città entro l’autunno del 2018. Il nuovo sistema di raccolta ha anche l’obiettivo di migliorare le condizioni post-vendita dei banchi, con una sensibile riduzione dei residui organici a terra, consentendo quindi di ottimizzare i tempi di pulizia e restituire ancora più velocemente le aree mercatali alla città.

Le azioni di raccolta differenziata dei rifiuti organici (scarti alimentari, piante e fiori) riguarderanno 24 mercati?comunali scoperti (Cesariano, De Predis, Trechi, Zamagna, Bonola, Fauchè, Pascarella, Gaeta, Massara dei Capitani, Pareto, Osoppo, Traversi, Cantone, Zoagli, Pagano, Ardissone, Falck, Ciccotti) che si svolgono nel corso di tutta la settimana coinvolgendo complessivamente 2.873 operatori mercatali (1.168 banchi alimentari e 1.705 non alimentari). Per facilitare le operazioni di differenziazione agli operatori verrà dato in dotazione in comodato d’uso da AMSA un kit composto da un?trespolo portasacco in acciaio?e, per banchi più grandi anche ulteriori?anelli portasacco?da fissare ai lati dei banconi, oltre ad una dotazione cospicua di sacchi biocompostabili da 70 litri. Gli imballaggi in plastica, cartone e legno saranno raccolti contemporaneamente da Amsa e conferiti in un impianto dove i materiali verranno recuperati a valle della raccolta differenziata.

Nei giorni scorsi Amsa ha recapitato a tutti gli operatori mercatali coinvolti una lettera informativa nella quale vengono esplicitati i comportamenti e le azioni da compiere per avere mercati più ordinati, puliti e rispettosi dell’ambiente grazie al contributo di tutti: buttare i rifiuti organici solo negli appositi sacchi compostabili; piegare i cartoni in modo da ridurne il volume, separare e impilare le cassette di plastica e di legno accanto alla propria bancarella o pulire l’area utilizzata per la vendita. Prevista anche una campagna informativa con poster in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo) per ricordare quali siano gli esatti rifiuti da conferire separatamente e quali no.

Amsa ha messo in campo anche ulteriori azioni per aumentare la raccolta differenziata, mirate in particolare al recupero degli imballaggi in cartone, in costante aumento per via dell’incremento degli acquisti online. Dal 2 ottobre verrà estesa la raccolta porta a porta del cartone alle 13.000 utenze domestiche della zona nord ovest di Milano: per facilitare il conferimento da parte dei cittadini sarà possibile esporre scatole di cartone di grandi dimensioni affianco al cassonetto della carta.

La percentuale di raccolta differenziata nel 2017 è del 54%, un risultato che fa di Milano la prima città europea sopra il milione di abitanti a superare il 50 per cento di raccolta differenziata ed una delle migliori in assoluto insieme a Vienna. Nel 2013, prima che partisse la raccolta dell’umido, il sacco giallo dell’indifferenziata pesava mediamente 10 chili, oggi ne pesa 6, con un calo del 40% della quota prodotta di indifferenziata. Per questo motivo Amsa ha deciso di potenziare il numero delle squadre dedicate alla differenziata avviando una sperimentazione nel territorio del Municipio 8.

Amsa inoltre mette a disposizione dei cittadini di Milano un nuovo punto di contatto sul territorio: l’Ufficio Mobile, uno sportello itinerante presso cui sarà possibile richiedere informazioni, segnalare problematiche inerenti la raccolta, ricevere materiale informativo e prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti. Il nuovo sportello sarà attivo presso alcuni mercati cittadini.