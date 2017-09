Anas, senso unico sulla statale per lavori alla rotonda

Foto varie

Anas comunica che, per consentire il completamento dei lavori per la realizzazione di una rotatoria, è esteso fino alle ore 17.00 di sabato 23 settembre il senso unico alternato sulla strada statale 233 “Varesina”, dal km 68,400 al km 68,600, nel comune di Cadegliano Viconago, in provincia di Varese. Nel tratto interessato dai lavori vigerà il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

