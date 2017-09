Anche da Bergamo il comitato per il sì, Galimberti sarà portavoce

Dopo le prime uscite a Varese è stata ufficializzata a Bergamo, ospite del sindaco della città Giorgio Gori, il comitato per il sì e «per la vera autonomia» composto da sindaci e amministratori provinciali del Pd.

Un organismo che, in antitesi da Salvini e Maroni, promuoverà comunque la scelta per il si al referendum per l’autonomia del 22 ottobre.

Il portavoce del nuovo organismo sarà proprio il sindaco di Varese Davide Galimberti. L’operazione politica dei sindaci del Pd sarà quella di combattere la propaganda leghista sull’autonomia giocando sullo stesso terreno.

