Anche Inveruno è amara per il Varese

Varese Calcio 1910

Il Varese paga un primo tempo non sufficiente contro l’Inveruno e rimedia una sconfitta per 1-0. Decide la gara la rete di Chessa al 28’ del primo tempo, vantaggio meritato per quanto visto nel corso della prima frazione. Nella ripresa Iacolino cambia subito Rolando e Zazzi per Repossi e Battistello e i biancorossi hanno un’altra faccia. Purtroppo però Longobardi al 25’ sbatte sulla traversa e nel finale il portiere gialloblu Monzani è determinante in due occaisoni, prima su Battistello, poi su Lercara. Il Varese rimane così a quattro punti, troppo pochi dopo cinque partite per una squadra che dovrebbe puntare al pirmo posto, lontano ora 15 punti, contando che la Caronnese ha vinto anche a Sesto San Giovanni rimanendo a punteggio pieno. Settimana prossima contro il Derthona non ci sarà più margine di errore per i biancorossi di mister Iacolino.

FISCHIO D’INIZIO – Trasferta insidiosa per il Varese, che cerca la seconda vittoria di fila dopo il successo contro la Pro Sesto, sul difficile campo dell’Inveruno. Mister Iacolino si affida allo stesso undici di sette giorni fa: Bizzi in porta, Bruzzone e Ferri centrali di difesa con Careccia a destra e Granzotto a sinistra. A centrocampo Monacizzo, Magrin e Zazzi, Longobardi punta con Rolando e Palazzolo in appoggio. L’Inveruno è a quota 8 punti in classifica dopo due successi e due pareggi, l’ultimo il 3-3 di Chieri. Mister Mazzoleni si affida al collaudato 4-3-3 con Lazzaro in regia, il varesotto Broggini in attacco con Chessa Bollini.

IL PRIMO TEMPO – Sembra partire meglio il Varese, che nei primi minuti tiene il possesso palla, senza però mai riuscire a portare pericoli alla difesa di casa. Con il passare dei minuti però l’Inveruno sale di colpi, guidato da Lazzaro, e mette sotto pressione la difesa biancorossa. Il Varese si schiaccia, perde campo, e al 28’ subisce il gol: Broggini sulla sinistra si beve Bruzzone e serve sul secondo palo Chessa, che di testa non lascia scampo a Bizzi. Nel finale di tempo i biancorossi provano a rendersi pericolosi, guadagnano due corner ma non riescono mai ad andare al tiro. All’intervallo l’Inveruno è così meritatamente in vantaggio 1-0.

LA RIPRESA – Iacolino riparte con Repossi e Battistello – i due ex – al posto di Zazzi e Rolando. Repossi prova a dare da subito una scossa al Varese, ma le sue accelerazioni non portano a occasioni da gol. Passata la metà della ripresa il Varese si fa più intraprendente e crea tre occasioni nitide. Al 24’ Arca pesca bene Longobardi con un preciso cross da sinistra, ma l’attaccante di testa manda a lato. Un minuto dopo lo stesso Longobardi, servito in verticale da Lercara, calcia potente con il sinistro, ma colpisce la traversa. Al 28’ su punizione dalla trequarti di Magrin, Ferri anticipa Monzani in uscita, ma di testa manda alto. I biancorossi chiedono inutilmente in rigore per la carica del portiere sul capitano del Varese in uscita. Al 36’ Lercara lavora un buon pallone a sinistra, mette in mezzo per Longobardi, che marcato stretto dal difensore non riesce a raggiungere la palla a due passi dalla porta. Il pressing del Varese si fa sempre più insistente, ma Monzani diventa protagonista con diversi interventi salva-risultato. Al 43’ prima mette in angolo l botta di Battistello, poi riesce a respingere anche il copo ravvicinato di Lercara. Repossi ci riprova, ma al 45’ dopo aver saltato due avversari non ha forza per il tiro e Monzani ha gioco facile. Dopo il 6’ di recupero l’Inveruno si porta a casa i tre punti e al Varese rimane il rimpianto per aver lasciato un tempo agli avversari.

TABELLINO

Inveruno – Varese 1-0 (1-0)

Marcatori: al 28’ pt Chessa (I).

Inveruno (4-3-3): Monzani; Marioli, Botturi, Bugno (dal 37’ st Busa), Panzani; Di Gioia, Lazzaro, Cazzaniga (dal 42’ st Galli); Chessa (dal 27’ st Nava), Broggini (dal 44’ st Valente), Bollini (dal 23’ st Caraffa). A disposizione: Frattini, Busa, Ferrara, Panatti, Puricelli. All.: Mazzoleni.

Varese (4-3-2-1): Bizzi; Careccia, Bruzzone (dal 31’ st Simonetto), Ferri, Granzotto (dal 16’ st Arca); Monacizzo, Magrin, Zazzi (dal 1’ st Battistello); Rolando (dal 1’ st Repossi), Palazzolo (dal 19’ st Lercara); Longobardi. A disposizione: Frigione, Rudi, Melesi, Fratus. All.: Iacolino.

Arbitro: sig. Monaldi di Macerata (Cavaliere e Spremulli).

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 2-6; Ammoniti: Di Gioia per l’Inveruno; Longobardi, Repossi per il Varese. Recupero: 1’ + 6’.