Andar per lucci tra fiume e lago

Foto varie

Il momento magico sta per arrivare: giornate luminose e ancora calde, boccaloni sul lago e lucci nel fiume.

Proprio come dimostra questa bella cattura immortalata e offerta ai lettori di Varesenews nella pagina facebook di “Oggi nel Varesotto“.

Il pesce in questione, un luccio di svariati chilogrammi, di sicuro più vicino ai 10 che ai 5, è stato pescato a Sesto Calende.

Di più non sappiamo. Non conosciamo il nome e cognome del fortunato pescatore, ma quello di chi ha scattato la foto, sì.

Non conosciamo la tecnica utilizzata ma non è difficile immaginarla: il luccio lo so prende col pesce morto (o “morto manovrato”), col pesce vivo, o con le esche artificiali, anche con la tecnica “a mosca”.

La zona di cattura è il punto in cui il lago esce dal fiume, o poco più a monte o poco più a valle: i pescatori al conoscono bene, e bene fanno a batterla.

Sappiamo invece che fine ha fatto la preda: è stata rilasciata, “catch and release“, si chiama questa bella abitudine che sempre più sportivi praticano.

In alternativa, con magari un esemplare un po’ più piccolo, siamo di fronte ad uno dei pesci delle nostre acque fra i più apprezzati in cucina: carni bianche, compatte, si prestano a svariate lavorazioni in primi e secondi piatti.