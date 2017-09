Andrea Vitali torna alla Ubik

Venerdì 29 ottobre alle 18.00, presso la Libreria Ubik di Busto Arsizio, Andrea Vitali presenterà il suo ultimo libro “Bello, elegante e con la fede al dito”.

Un piccolo appartamento sul lago, una bella ragazza senza inibizioni e un medico affascinante che sta per cacciarsi nei guai! Andrea Vitali ci coinvolge in una storia appassionante e ricca di colpi di scena, ambientata in uno scenario da sogno, sulle sponde del lago di Como. Modera l’incontro la giornalista Francesca Favotto.

Dopo aver frequentato «il severissimo liceo Manzoni» di Lecco, Andrea Vitali si laurea in medicina all’Università Statale di Milano ed esercita la professione di medico di base nel suo paese natale. Scrittore molto prolifico, ha esordito nel 1990 con il romanzo breve Il procuratore; nel 1996 ha vinto il Premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Marinetti, ma il grande successo lo ha ottenuto nel 2003 con Una finestra vistalago (Premio Grinzane 2004). Nel 2006 ha vinto il Premio Bancarella con il romanzo La figlia del Podestà; nel 2009 il Premio Boccaccio e il Premio Hemingway. Tra i numerosi romanzi, ricordiamo La leggenda del morto contento e Zia Antonia sapeva di menta.

La libreria Ubik è da anni punto nevralgico della cultura a Busto Arsizio. Oltre ad ospitare autori di fama internazionale, collabora anche a festival culturali come Filosofarti e il Busto Arsizio Film Festival. E’ anche un punto di riferimento per gli autori locali, i quali sono sempre ben accolti per presentazioni e conferenze. Gli incontri organizzati sono di alto profilo al fine di rendere Busto un pilastro della cultura nella provincia di Varese.