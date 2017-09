ANPI protesta con la Tre Valli: “Non suonerà la banda alla Gera”

anpi

In un comunicato stampa l’A.N.P.I. di Luino “esprime il proprio vivo disappunto per l’impossibilità della Musica Cittadina di partecipare, come ogni anno, alla manifestazione della Gera del 1° Ottobre 2017. Una decisione sofferta da parte del presidente rag. Todeschini che si aggiunge ai disagi già evidenziati da molti comuni costretti alla chiusura della viabilità per più ore per consentire il passaggio del «Granfondo Trevalli» organizzato dalla Società Alfredo Binda. La commemorazione dei Martiri della Gera si è sempre tenuta la prima domenica di Ottobre, in base a consolidati accordi con la parrocchia di

Voldomino che la domenica successiva celebra la propria festa patronale onde evitare la sovrapposizione dei due eventi”

“Riteniamo che esista una gerarchia di valori che meriti di essere rispettata. Non si può, infatti, anteporre una gara ciclistica ad un’importante manifestazione civica e patriottica per ricordare l’eccidio di 12 giovani che hanno lottato e sono morti per restituirci il dono della libertà.